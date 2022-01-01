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Mohamed FARKI

Paris

En résumé

GESTION DE PORTEFEUILLES CLIENTS DANS LE DOMAINE DES TELECOMS ET DE NOUVELLES TECHNOLOGIES AVEC PROPRE LANGUES TAMAZIGHT TACHELHIT ET TARIFIT (GRANDS COMPTES PME ET GRAND PUBLIC
PILOTAGE ET SUPERVISION DES DOSSIERS DE SUIVI DE DEPLOIEMENT DE SOLUTIONS ENTREPRISES DANS LE DOMAINE DES TELECOMS (INTERNET MOBILE, SOLUTIONS IP, GESTION DE FLOTTES, SERVICES A VALEUR AJOUTEE…)
EXPERIENCES DANS LE DOMAINE DES ETUDES DE MARCHES, ENQUETE DE TERRAIN ET SONDAGES


Mes compétences :
Télécommunications
Javascript
Communication
Marketing
Informatique
Management

Entreprises

  • Sitel - Tele technicien

    Paris 2015 - maintenant

  • Meditelecom - Superviseur

    2014 - maintenant

  • MEDITELCOM - Responsable des activation entreprise &particulier et Portabilite IN GSM et IM+ region rabat

    2011 - 2013

  • Atento - Agent activation cellule entreprise meditel

    Las Tablas 2010 - 2011

  • Atento - Agent activation particulier et entreprise meditel

    Las Tablas 2008 - 2010

  • Atento casablanca - Agent reclamation centre relation clientele particulier et entreprise

    Las Tablas 2007 - 2008

  • CNIA Saada Assurance - COMMERCIAL REGION FES BOULEMANE

    2005 - 2007

  • ETABLISSEMENT KHALIL - PROFESSEUR MATIERE FRANCAISE

    2004 - 2005

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau