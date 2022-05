Mohamed FARKI

GESTION DE PORTEFEUILLES CLIENTS DANS LE DOMAINE DES TELECOMS ET DE NOUVELLES TECHNOLOGIES AVEC PROPRE LANGUES TAMAZIGHT TACHELHIT ET TARIFIT (GRANDS COMPTES PME ET GRAND PUBLIC

PILOTAGE ET SUPERVISION DES DOSSIERS DE SUIVI DE DEPLOIEMENT DE SOLUTIONS ENTREPRISES DANS LE DOMAINE DES TELECOMS (INTERNET MOBILE, SOLUTIONS IP, GESTION DE FLOTTES, SERVICES A VALEUR AJOUTEE…)

EXPERIENCES DANS LE DOMAINE DES ETUDES DE MARCHES, ENQUETE DE TERRAIN ET SONDAGES





Mes compétences :

Télécommunications

Javascript

Communication

Marketing

Informatique

Management