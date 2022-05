Mohamed FERAHI

S’appuyant sur 30 années d’expérience dans le domaine des fermetures industrielles, des équipements de quai, des fermetures coupe feu, la société FERAHI & FILS est à votre service pour vos réalisations en construction neuve, en remplacement ou en service après-vente sur tout le térritoire algérien.



FERAHI & Fils répond aussi bien à vos besoins de conseils que d'installation de matériel neuf à l’intérieur de nos périmètres de compétences, complétée par nos prestations associées de suivi de chantier et de pose.





Quels que soient vos besoins, notre proximité, due à notre implantation sur le territoire algérien depuis 2002, combinée à nos moyens, notre savoir-faire et nos compétences techniques, nous permet de répondre rapidement et efficacement à toutes vos demandes.



Mes compétences :

BTP