Mohamed Ferjani BEN MAHMOUD

Ben Mahmoud Mohamed Ferjani,



Je possède une maitrise en comptabilité (2010), et j’ai su développer durant ces années mes compétences professionnelles ainsi que mes aptitudes personnelles qui me permettront d’assumer avec efficacité et dynamisme les différentes responsabilités qui me seront confiées.



D'une part, j'ai réalisé pendant mes études différents stages:



Stage au sein du cabinet HELGA FARHAT, expert comptable et membre de l’ordre des experts comptables de Tunisie.



Stage au sein de la société Tunisienne TUNISIE CABLES département comptabilité.



Stage au sein de cabinet Hedi BOUAZIZ, chef de l’entreprise E.C.F (ETUDES, CONSEILS & FORMATIONS).



d'autre part, j'ai suivi



Une Formation MORAINE (Méthode originale de recherche active d’Idée nouvelles pour entreprendre).



Une Formation portant le thème « La pratique comptable sur le logiciel SAGE Saari »



Mes compétences :

Compétences informatiques Bureautique: Microsoft o

EXCEL