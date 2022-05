Mohamed GAMINI

Je me nomme gamini mohamed,j'ai le niveau de la classe de terminale,je parle un peu l'anglais mais j'aime plus l'espagnol dont j'ai perdu toute notion a cause du manque de personne avec qui parler, je suis educateur canin a ou dresseur de chiens,un metier que j'ai appris et excercé en côte d'ivoire pendant 3 ans,je suis au burkina depuis 2003.j'importe aussi des chiens de race des pays voisins et fait un peu d'elevage.mon idole c'est CESAR MILAN, un comportementaliste americain.





Mes compétences :

Arts martiaux