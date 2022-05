Mohamed GARGOURI

Ingénieur en Génie Des Matériaux (2009)

Nationalité Tunisienne

Né le 28/06/1983 à Sfax - Tunisie

Marié - Un enfant

Diplômé de l'Ecole Nationale des Ingénieurs de Sfax (ENIS)

Chef Atelier de Production chez la Société Mediterraniean Industriel Group (MIG) - Groupe Loukil - Tunisie depuis Août 2009.



Homme de terrain, disposant d’une grande motivation, d’une grande capacité d’adaptation et de vraies qualités humaines, je souhaite m’investir dans une nouvelle entreprise et contribuer fortement à son développement.



Je suis un spécialiste dans le management d’équipe de production, plus précisément de fabrication et d’installation.



Mon expérience en atelier de production me permettrait d’être rapidement opérationnel.



Par ailleurs, je serais ravie d’échanger avec vous sur l’adéquation de mes compétences et vos besoins.



Mes compétences :

Solidworks

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Mastercam

ISO 14001 Standard

Autocad

Adobe Photoshop

Adobe Acrobat

Pétrole

AMDEC

Télécommunications

Production industrielle

Amélioration continue

Ingénierie

5S

OHSAS 18001

Norme ISO 9001

Caractéristiques mécaniques et chimiques des matér

Code ASME

C2M

Construction métallique et chaudronnerie

Produit roulant

Métallurgie

TEKLA structure

Soudage