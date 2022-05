Messai BENSAYAH

Oublie ton passé, qu'il soit simple ou composé,

participe à ton présent pour que ton futur soit plus-que-parfait.



actuellement je suis un chef de département matériel dans l'Entreprise Nation de Génie Civil, groupe SONATRACH, en recherchant des nouvelles opportunités pour améliorer ma situation socio-professionnel , et à des conditions de travail meilleur, est ce après une longue expérience dans le domaine de la maintenance et la gestion de tous type de matériel de terrassement des projet de grand envergure. et des Equipements fixe



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Mécanique générale

Microsoft PowerPoint

Gestion

Électromécanique

Contrat de maintenance

Management

Maintenance industrielle

Traduction anglais français

Gestion de maintenance

Français Langue Etrangère

Gestion de parc informatique

Hydraulique industrielle

Direction générale

la maintenance

Microsoft Visio