Faycal ABED

COMPÉTENCES PROFESSIONNELS :

• Assurer la responsabilité d’exécution d’un chantier particulièrement important ou complexe ou de plusieurs chantiers simultanés.

• Veiller au bon déroulement du chantier.

• Maîtriser et respecter les normes électriques et réglementations en vigueur.

• Conception des installations électriques BT suivant la norme C 15-100

• Management de l’habilitation en électricité (formation APAVE)

• Respect des plans du projet, les cahiers des clauses techniques, les modes opératoires et les plannings.

• Etudier les plans réalisés par les architectes ou les bureaux d’études, les devis et les fournitures choisies.

• Préparer et d’organiser les chantiers au niveau de l’approvisionnement en matériaux et matériel, en répartissant les tâches au sein des équipes issues de sa propre entreprise ou en recourant à des sous-traitants.

• Définir les équipes et surveiller l’exécution des travaux et participation aux réunions.

• Avoir le sens des responsabilités, savoir écouter et anticiper, être déterminé et organisé, bonne capacité d’adaptation



Mes compétences :

Commissionning

International

Sales manager

Manager

Electricite

Ingénieur travaux