Mohamed GARROUMA

Gérant d'une entreprise dans le BTP depuis 2004, je souhaite évoluer et me développer sur le plan entrepreunarial.

C'est dans le partage des expériences humaines que l'on s'épanouit car intégrer un réseau c'est avant tout créer des liens forts pour pouvoir s'émanciper ENSEMBLE.

Un proverbe auquel j'attache beaucoup d'importance de par sa véracité : l'union fait la force; de tous temps cela s'est toujours vérifié.

N'hésitez à me contacter si vous pensez partager les mêmes valeurs.



Cordialement



Mes compétences :

Rénovation immobilière

Aménagement urbain

Maçonnerie générale