Mohamed GHABBARA

La mission d’un ingénieur en Génie Énergétique et Environnement est de concevoir et de maîtriser la construction des unités de production et leur pilotage, d’exploiter les installations déjà existantes et de les perfectionner, de prendre en considération l’environnement à tous les stades de la vie d’une installation, d’avoir une vision prospective des besoins énergétiques et la façon optimale pour y répondre.



Mes compétences :

Manipulation de logicile de programation C++

Solideworks CSWA

Logicile d'études energitique PV6

Permis de conduite

Sportife ( karaté : cinture noir)

Formation professionnelle en ISO9001 version 2015

Logicile bureautique ( Microsoft office)

Formation professionnelle en sécurité

TCF en langue française ( niveau B2)

TOIEC en langue anglaise ( niveau :600 )

APTIS en langue anglaise

Formations en instalation de systeme Photovotaique

Formation en autocad

Matlab