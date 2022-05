Mohamed GHABBARA

Je suis ingénieur diplômé d'une école national d’ingénieurs en Tunisie spécialisée dans les domaines de l'énergie, l'eau et l'environnement. J'ai étudié plus précisément les différentes types de production d'énergie (hydraulique, thermique, renouvelable), de gestion de réseaux (réseaux

électriques, stockage, Smart Grids) ainsi que l'économie de l'énergie et ses marchés associés.

Je suis intéressé par le de énergie renouvelable, plus particulièrement ER Photovoltaïque,

c'est pour cela j'ai choisi de me spécialiser dans la filière Energie solaire photovoltaïque.



Mes compétences :

Microsoft Office

SolidWorks

AutoCAD

Analyse technique

Contrôle qualité

Projeteur

Gestion de projet

Dessin technique