Monsieur Mohamed... Ghanem

résidence fondacle cortiou 6

13013 Marseille

e-mail : gmo05@free.fr

France



DOMAINES DE COMPETENCES

animation de causeries

• réalisation d’audits

• analyse de risques

• préparation et supervision des opérations

• conseils aux opérationnels

• suivi des stocks d’EPI et du matériel

• mise en place des actions correctives

-Spécialités échafaudages calorifuges chaud et froid

-Réalisation et suivi de plans de prévention

-Chargé de sensibilisation : sécurité et qualité

-Contrôles et suivi de la qualité

-Métrages, chiffrages, réalisations, note de calcul

Suivi des échafaudages et des calorifuges.

 Suivi des poses échafaudages avec les sociétés.

 Suivi des déposes et repose des calorifuges.

 Participation des réunions avec les personnes de NC et l’entreprise extérieure.

 Préservation d’une bonne coordination avec les Entreprises, et les diverses entités intervenant

Dans le Projet.

 Meeting tous les soirs avec le client, pour le compte rendu de la Journée.

 Préparation des permis de travail.

 Rapport journalier de l’avancement des travaux.

 Suivi des travaux supplémentaire avec les personnes NC.

Contrôle et réception des échafaudages et des calorifuges.

- Respect et vérification des règles d'hygiène et de sécurité.

Exerce sur SAP-MAXIMO-EXCEL /vaccin à jour +passeport





EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

17Septembre 2015

24Septembre 2015

HSE

HELIATEC Groupe

101-300 employés HSE



Mission arrêt sur Colmar pour Constellium 16 personnes à gérer tous corps d’état dont mécaniques,tuyauteurs,electriciens



Septembre 2015

Août 2015

HSE

HELIATEC Groupe

101-300 employés

Mission arrêt sur balan 01800 kem-one,arkema Respect des consignes arrêt ,signature des permis feu, pénétrer, fouille ,respect des ports EPI de l’hygiène et des travaux collatérale





SOM ingénierie groupes ORTEC / Pétroineos Martigues lavera

Octobre 2014 - janvier 2015

Projet housekeeping sur 5 unités



Superviseur Echafaudages et Calorifuges



• Reprise des calorifuges existants

• Créations de calorifuges neuf (galva et pré laqué)

• Créations d’échafaudages pour montage calorifuge

• prises de photos sur site et unités (distillation 5,fcc ,hcq,isome)

• note de calcul pour échafaudages

• contrôles et réception des échafaudages et calorifuges

• plannings pour les sous-traitants

• préparation permis de travail + expressions des besoins

• Réunions hebdomadaire pour suivi de chantier avec le client

• Chargé de sensibilisation : sécurité et qualité





SOGEMA / KEM-ONE

JANVIER 2014 - MARS 2014



Superviseur Echafaudages et Calorifuges



• Suivi des échafaudages et des calorifuges.

• Suivi des montages et des poses échafaudages avec les sociétés.

• Suivi des déposes et repose des calorifuges.

• Préparation des permis de travail.

• Rapport journalier de l’avancement des travaux.

• Réception échafaudages et calorifuges.





PRINCIPALES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Octobre 2011 TOTAL La MEDE

Mai



Mes compétences :

Préparateur arret

Coordination de projets

Formateur échafaudage

Superviseur échafaudage et calorifuge

Contrôle qualité