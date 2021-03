J'ai une expérience significative, dans la recherche et la mise à disposition de personnel, principalement dans le secteur de l'industrie.



J'ai, également, une approche privilégiant la relation humaine, et respectant les aspirations de chacune des parties.



J'assure la recherche des candidats, et la prise en charge du processus de recrutement, jusqu'à l'étape souhaitée par l'entreprise.