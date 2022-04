Benoit TERUEL

Fort d'une expérience de 20 ans dans l'industrie en France et en Nouvelle Calédonie dans le domaine de la maintenance mécanique, la construction et le démarrage d'unité de production

( tests pré-opérationnels, commissioning).

J'ai exécuté mes différentes mission dans l'Acier , le Nickel , la Chimie et la pétrochimie.



Mon CV surArray



Mes compétences :

Mécanique

Informatique

Photographie

GMAO/Maintenance

Bricolage

Photoshop

Automatismes industriels

Électrotechnique

Hydraulique

Mécanicien

Maintenance

Automatisme

Budgets

Solidworks

SAP OFFICE

SAP EBP

RDM

Personal Home Page

Macromedia Dreamweaver

HTML

Data Access Object

CATIA

Autocad

Audit

Adobe Photoshop

Dépannage informatique

Automobile

Optimisation des process

Commissioning

GPAO

Tuyauterie industrielle

Robinetteries

Maximo

Ellypse

Machines tournantes

Analyses vibratoires

Maintenance preventive

OneProd

GIES 1&2

Atex 0

Formation Acoem

Superviseur

Diagnostic technique