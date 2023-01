Isabelle FOURNY

Après un double expérience de consultante et de responsable RH en divers milieux, j'ai orienté depuis depuis plus d'une dizaine d'année mon activité sur le développement des RH, le recrutement, la gestion des carrières et le transfert de compétences.



J'interviens, aujourd'hui, comme consultante pour la métropole pour Âboro Consulting Nouvelle-Calédonie. Je me rends en Nouvelle-Calédonie une à deux fois par an afin de rencontrer nos clients et faire le point sur nos recrutements et suivre l'intégration des candidats.



Je travaille en collaboration directe avec mes collègues de Nouméa sur les recrutements hors territoire pour les postes sans compétence sur le territoire.



Spécialiste de la Nouvelle-Calédonie, je conseille également les personnes recrutées sur leur installation en Nouvelle-Calédonie ( écoles, impôts, démarches, monnaie, climat, déménagement, sécurité-sociale (CAFAT), banques...).



Je travaille également sur du conseil pour des projets de développement de RH ( formation, recrutement, détection de potentiels), et de conduite du changement impliquant une démarche spécifique de GPEC et de transfert de compétences pour nos clients Calédoniens.



Mes compétences :

GPEC

Ressources humaines

Gestion de carrières

Accompagnement du changement

Fiche de poste

Développement personnel

Recrutement

Formation

Conseil rh

Nouvelle Calédonie

Conseil en recrutement

recrutement hors territoire

Tests