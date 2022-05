Je suis Mohamed Gharghaye ,Master en mangement des Systemes d'Information Actuellement Je prépare mon Master en management des Systèmes d'Information en parallèle de Mon travail.

j’ai intégré la vie professionnelle en Octobre 2010. J’ai commencé avec Euro c@ll .En avril 2008, j’ai entamé une nouvelle expérience avec Ciments de l'atlas en tant que Informaticien de deux sites d’exploitation Khouribga et Beni Mellal

Ce parcours m’a permet d’acquérir une expérience riche et solide en terme de qualités et d’aptitudes informatique et qualités relationnelles comme il m’a permet de développer ma personnalité.



***Mes Objectifs Professionnels***

-Valoriser ma créativité et mes compétences dans un poste à responsabilité;

-Proposer des solutions technologiques innovantes en adéquation avec les besoins utilisateurs.

-Acquérir de nouvelles expériences et enrichir mes compétences.



Mes compétences :

Adaptation

Autonome et responsable

Travail en équipe

Esprit analytique

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Windows 2003 Server

Linux

WINS

Visual Basic

Token Ring

TCP/IP

SNMP

MySQL

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Internet Information Server

Microsoft DOS

Lotus Notes/Domino

LAN/WAN > VLAN

Java

HTTP

FTP

Ethernet

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

CA ArcServe

Active Directory