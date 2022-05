Mohamed GHEDAMSI

Doté de formations pluridisciplinaires ainsi que d’une culture web et surtout passionné des nouvelles technologies de communication, je maîtrise les aspects du marketing digital et de la communication.

Je mets à votre disposition toutes mes compétences pour rehausser l’image de marque de votre entreprise via les réseaux sociaux et dans la presse.

Mes Atouts :

• Sens de l'organisation et du détail

• Perfectionniste mais également réaliste

• Polyvalent, esprit d'initiative, goût de l'autonomie

• Goût de la recherche, e





Mes compétences :

Bing!

Développement web

Google

Google+

Marketing

Référencement

Référencement Google

SEM

Seo

SEO SMO

SMO

Web

Web marketing

Wordpress

Joomla

eMarketing

Personal Home Page

Microsoft Office

Macromedia Dreamweaver

MOT Testing

Joomla!

HTML

Cascading Style Sheets

Audit

Adobe Photoshop

ADOBE

php/mysql

xml

Facebook business

cmommunity manager

SEO Team building & managing

Teambuilding

Stratégie Seo

Wordpress Expert