Je suis né le 22-02-1982 à Sfax, titulaire d’un diplôme en Informatique Appliqué à la Gestion de l’FSEGS, cession juin 2007.

Mes différentes expériences de travail m’ont permis de développer mes habiletés à travailler en groupe et à gérer mon temps efficacement. Mon dynamisme et mon sens des responsabilités me permettront de participer positivement à l’essor d'entreprise.



Mes compétences :

PHP

CMS Joomla

JQuery

Css

HTML

Web

Informatique

Ajax

Javascript

Drupal