Mohamed Gilbert NAGALO

Monsieur NAGALO Y Gilbert Consultant- Formateur et est de formation Marketing/Gestion commerciale diplômé option , Marketing/Management. Il a piloté de nombreuses missions seul et /ou en collaboration avec d’autres experts de domaines divers.

Ses principales compétences sont dans les domaines suivants:



1. CONSEIL

 Conseil en organisation et gestion d’entreprise ;

 Conseil en management.



2. FORMATION CONTINUE

 Gestion de la production ;

 Gestion des ressources humaines ;

 Management des organisations ;

 Stratégie d’entreprise ;

 Montage financier.



3. MISE EN PLACE DE SYSTEME D’INFORMATION

 Elaboration de manuel de procédures opérationnelles ;

 Mise en place d’outils en gestion ;

 Elaboration de systèmes budgétaires et tableau de bord de gestion

 Gestions des technologies.



4. Etude de dossier d’agrément au code des investissements ;

 Montage de projets d’entreprise et projet de développement local ;s

 Montage de dossier de recherche de financement ;

 Etude de faisabilité et de marché.



Mes compétences :

Business plan

Études de marché

E-Marketing

Dossier d'étude clair et précis

Prospection commerciale

Coaching

Marketing stratégique