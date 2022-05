Mohamed GRAZEM

J'ai 35 ans, marié et un enfant de 10mois. Ma première passion et mon petit garçon noham et ma famille d'une manière générale.La seconde est le business en général et plus particulièrment la négociation commerciale.

Faire naître le besoin et convaincre le client est le challenge quotidien auquel je m'adonne.



L'adrénaline engendrée par la négociation commerciale entretien l'espoir d'obtenir la confiance du client.



Je souhaite poursuivre dans cette voie avec éventuellement plus de responsabilités.