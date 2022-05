Mohamed GUERAR, Consultant en Sécurité et Sûreté

Avec une riche expérience dans les deux fonctions



E mail : mohamed.guerar@yahoo.fr

Tel : 023 26 51 69 et 05 54 38 29 62





Propositions de service dans le domaine de la protection du patrimoine (sureté interne et sécurité industrielle)





 Dans le volet Sécurité Industrielle (HSE) :



- Identification et analyse des risques industriels,



- Outils et méthodes de prévention,



- Système de management de la sécurité,



- Gestion des risques,



- Méthodes d’investigations,



- Ambiances et Hygiène en milieu industriel.





 Pour la partie Sûreté Interne d’Etablissements (SIE)



- La protection du patrimoine et la sécurité des biens et des personnes, cadre légal et réglementaire,



- Identification et analyse des risques de malveillance,



- Evaluation et mise en conformité des moyens et outils de prévention et de protection,



- Elaboration des Plans de Sureté Interne,



- Organisation de la sureté interne et



- Audit de sureté.