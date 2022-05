Mohamed GUERNINE

Je suis un jeune marocain, âgé de 26 ans, titulaire d'un diplôme de technicien en construction métallique

j'ai acquis beaucoup de connaissances et de compétences dans de nombreux domaines, Lire et décoder des plans industriels,Traçage graphique, par calcul, Élaboration des gammes de fabrication et de montage

Utilisation des logiciels DAO - TAO, Préparation de fabrication et assemblage d’éléments de chaudronnerie

- motive

- passionné

- travail en équipe





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Windows 7

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Réseaux sociaux