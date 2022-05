Mohamed Habib NAZIH

EUROCOOK spécialiste des cuisines équipées, portes, dressings, électroménagers, met à la disposition de ses clients une large gamme de produits de grandes qualité totalement équipées constituées d’éléments importées d’Espagne.

Pour répondre à l’évolution du marché national, notamment dans le secteur de la promotion immobilière et ce depuis l’ouverture de son show Room à Casablanca, l’équipe EUROCOOK veille à la satisfaction de ses clients en leur offrant un excellent rapport qualité/prix, un design fin et soigné, un conseil quant au choix des cuisines et surtout la disponibilité d’une équipe technique professionnelle et très efficace.

Nos activités :

? Meubles cuisines / électroménagers.

? Dressings et placards.

? Portes.

? Tous travaux de menuiserie.

Notre magasin dispose de plusieurs catalogues de chaque activité.

Nos effectifs :

Notre effectif est composé de 10 personnes dont 3 cadres administratifs, 3 technico-commerciales, 10 poseurs qualifiés et nos livraisons sont assurées par 2 livreurs et 1 camionnette.

Nos garanties :

? La garantie de choix permis une sélection de plus de 100 modèles de cuisines rustiques et contemporaines.

? La garantie du projet : Etude personnalisée gratuitement par des vendeurs – conseil, expérimentés pour la réalisation du projet dans les meilleures conditions.

? La garantie de délais : Rapidités assurée quant à la livraison des modèles dont certains sont disponibles sous 24 heures.

? La garantie d’installation : Option « pose –installation » assurée par une équipe technique dans les mêmes conditions d’efficacités.

pour plus d'information contactez le:0522 951 451