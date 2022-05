Mohamed HABOUSSI

Fort de mes expériences au sein d'une pme et d'un établissement public administratif (ARS) , je vous propose de me rencontrer afin de vous prouver ma motivation, mon dynamisme, mon sérieux et par notre complémentarité, cultiver nos synergies. Ouvert à de nouvelles opportunités de carrières.



Mes compétences :

Connaissance de la réglementation budgétaire, comp

Connaissance en droit de la santé / code de l'acti

Connaissance des partenaires institutionnels / ass

Connaissance de la comptabilité publique des établ

Assimilation de la législation des ressources huma

Qualités d'analyse et de synthèse

Exploitation de données comptables