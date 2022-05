Mohamed HACHEMI

Doté d'une formation en électronique et en informatique industriels. mon objectif est de me spécialiser d'avantage dans dans la conception conjointe matérielle/logicielle des systèmes embarqués.. Mon parcours a été emporté par une histoire, curiosité et enthousiasme.

Il se trouve, que depuis mon adolescence, j'étais passionné ou plutôt impressionnée par les moyens de communications, et leurs fonctionnement. Cela m'a orienté vers le parcours d'Ingénieur en électronique des communications.

Fasciné par les l’ampleur et l’innovation de ces nouvelles technologies, notamment les systèmes électroniques embarqués, j ai donc opté pour pour une formation en étude et développement hardware/software des systèmes informatiques..

enfin, pour me décrire en quelques mots je pense être assez , autonome, disponible et ambitieux par dessus tout.



Mes compétences :

Développement informatique

C

Linux

Electronique

Informatique

Linux embarqué

Linux Redhat

Télécommunications

FPGA

VHDL