Mohamed HADDADI

Je suis ingénieur assermenté depuis 1967 , expérience de 53 ans comme fonctionnaire et 12 ans en privé , je suis en activité jusqu’à maintenant et ce dans les spécialités suivantes :

*Production végétale.

*Traitements et contrôle phytosanitaire de tous produis alimentaire et non alimentaire.

*Seul spécialiste de Tunisie en fumigation des produits stockés alimentaire, agricole , industriel , silos musées , végétaux , bâtiments , ports etc..... ,

* Installation des projet agricoles .

*Hygiéniste en agro-alimentaire , habitations hôtels , hôpitaux etc....

*contrôleurs des importations, exportations produits végétaux et ces dérivés.

* = des pépinières , semences et plantes.

Je voiyage beaucoup pour la France surtout . Allemagne , Doubai

Actuellement j'ai une sorte de société d'assistance de traitement : hygiène, phytosanitaire et fumigation.