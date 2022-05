Ingénieur d’études et développement Mobile spécialisé dans le développement des applications Android et iOS, avec de bonnes connaissances sur la partie serveur (backoffice et web services,REST,DevOps,....).

N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations



Mes compétences :

Développement informatique

Cloud computing

Scrum

Bases de données

Système d'information

Puppet

Packer

AWS

Laravel

Android

Objective-C

Java

Symfony2

Codeigniter 2

PHP 5

JavaScript

Vagrant

Linux

Git

DevOps