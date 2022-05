Mohamed HADDAJI

Pas minimum a fabriquer avec CREAMODE TUNSIE



lancer votre production sans dépasser votre budget



Pourquoi ne pas créer votre marque de vêtement ? « tout ce que vous



pensez, rêvez et concevez dans le domaine du textile est réalisé en



fonction de votre demande:



Nous produisons:



. Avec le type de tissu souhaité.



. Dans la couleur de votre choix.



. Dans un tissu du poids demandé.



. En respectant les caractéristiques de fonction du vêtement.



. Conformément a l'usage qui sera fait du vêtement.



. Dans les dimensions demandées.



. Avec les accessoires que vous souhaitez.



. Avec les broderies que vous voulez.



. Avec la marque/le label de votre choix.



. Dans les quantités que vous commandez.



Nous acceptons toute commande, qu'elle soit d'une pièce ou d'une quantité infinie.



Liste des produits manufacturés:



Coton (t-shirts, sweat-shirts, sweat-jackets), polo (t-shirts,



sweat-shirts), polaire/polar (sweat-shirts, sweat-jackets, polo



sweat-shirts, bérets, , châles), shorts boxers,



pantalons, chemises, shorts, vestons, gilets, imperméables, vêtements de



travaille, vêtements de sport, d'alpiniste, de danseur, de surfeur,



vêtements liées à une activité professionnelle spécifique (mécanique,



aviation, hôpitaux, atelier) et bien d'autres, virtuellement sans



limites.



Comment passer la commande ?



Après réception de votre commande détaillée (tissu, couleur, modèle,



nombre de pièces souhaitées etc), nous vous renvoyons une première



offre de prix correspondant à votre commande globale.



Après accord mutuel sur le prix et confirmation de la commande et validation de mode de payement , un échantillon est fabriqué dans un



délai d'une semaine et vous est envoyé .



L'échantillon sera refait autant de fois que nécessaire en fonction



de vos remarques et critiques et ce jusqu'à atteindre votre entière



satisfaction.



Nos délais de livraisons varient de 2 à 8 semaines.



L'excellente qualité de nos produits et services fait notre fierté et notre réputation.



Les principes de notre compagnie.



. Nous sommes attachés au client.



. Le client est attaché à la qualité, au service et à la livraison.



. Nous sommes donc attachés à la qualité, au service et à la livraison.



. Si nous fournissons un excellent niveau de qualité, de service et de livraison, le client sera attaché à nous.



Cordialement,



