Mohamed HADIJI

Je suis actuellement DG de la filiale de la Biat ( banque leader en Tunsie) spécialisée dans le consulting à l 'international.



J'étais directeur de la coordination du Secrétariat Général à la Banque Internationale Arabe de Tunisie.Array.



J'ai mis en place un Centre de Développement des Compétences (le seul centre certifié ISO 9001 en Tunisie) et j'ai élaboré la définition de la politique de la BIAT en matière formation, de recrutement et de gestion de la performance:



J'ai participé à la création d’un dispositif d’animation commerciale (Ecole de Vente) et à la mise en place d’un Système d’Information Ressources Humaines.



J'ai obtenu les diplômes suivants :

• Ingénieur Grande Ecole en France: Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique à Paris (ENSAE) : Titre de Statisticien Economiste.



• Une maîtrise en mathématiques à l’Université de Paris 7.



• Un MBA avec the Mediterranean School of Business et en partenariat avec l’université de Maryland USA.



• Un diplôme en Management stratégique à Luxembourg.





J'ai participé à un grand nombre de programmes de formation spécialisée en Gestion des Ressources Humaines et Gestion des Projets au niveau local et International.



Je suis un intervenant régulier dans les conférences organisées par des prestigieux organismes.



Mes compétences :

Ressources humaines

Management de la qualité

Support

Management d'équipes

Marketing

Strategie

Assurance

Management