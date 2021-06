Mohamed HADJ BOUAMER

Assurer la production tout en maintenant la sécurité des travailleurs et des équipements est ma mission.Si vous voulez exploiter des grandes instalations et equipments energetique Turbine à gaz ou à vapeur dans un cycle simple ou combiné pour la production d'electricité,le pompage de pétrole ou la compréssion gaz je suis à votre service.



J’ai deux petites expériences dans le secteur d’énergie et des mines, que je veux les partager avec vous, l’une dans la centrale électrique à cycle combinée de terga, où j’étais choisi par la compagnie de l’engineering de l’électricité et du gaz de sonelgaz pour l’aménagement de cette station, et après ça par l’Algérienne d’Exploitation et de maintenance Compagnie pour faire l’exploitation de cette centrale, Pendant cette période j’ai développé des connaissances importantes sur les équipements HT (400KV) du poste blindé, la philosophie de distribution moyenne et basse tension,les détail de fonctionnent des différentes systèmes de la station et la ou je me suis familiarisé avec les grands chantiers.





Ma première rencontre avec l’industrie c’était au sien de L’Entreprise Nationale des Granulats, l’unité carrière géante d’Elmaleh – chaaba.C’est une station géré par un automate programmable industriel siemens, la ou j’ai boosté mes connaissances sur les APIs et j’ai formé une méthodologie d’analyse des défauts et des pannes électriques.





J'aime tous qui est beau et bien.Je suit libre et disponible pour le moment.



Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.



