Mohamed HADJALI

Qui nous sommes ?





Parigrafic c'est une imprimerie créée en 1988 qui propose ces services et produits imprimés.

Nous réalisons différent type de commande issue de l'imprimerie, carte de visite, brochure, affiche, flyers, fairepart etc...



Parigrafic a créée des partenariats avec des imprimeurs et reprographes du secteur de Paris, afin de sous traiter leur travaux et de confier certaine impression auprès de ses partenaires.



Nous traitons les commandes de professionnels et de particuliers.





L'entreprise est installée dans le Marais au 16, rue Saint-Claude / Paris 75003.

Et son atelier au 53, rue des Vinaigriers / Paris 75010

Site internet: http://www.parigrafic-imprimerie.com/



Offset / Typo / Dorure / Numérique.



Mes compétences :

Impression offset

Impression numérique

PAO

Imprimerie