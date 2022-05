Mohamed HAFFAF

Dynamique, Ponctuel, Ordonné et Méthodique; Ingénieur d’état en Génie mécanique, diplômé en 2011.

Actuellement, Chef de service maintenance du matériel spécifique à l’unité de maintenance et transport de la direction centrale du matériel de COSIDER-TP DCM-Msila; chargé du suivi de la maintenance de matériel spécifique, forage, tunnel, ferroviaire et maritime, participation à la réception du matériel neuf avec le département de la gestion (assistance technique), collaboration avec le département d'approvisionnement en achats des pièces de rechange et divers.

Précédemment, j'ai été un Ingénieur mécanicien de contrôle et Suivi du lot mécanique et fluide chez le Bureau d’études EURL KREBS+KIEFER (Boite Allemandene) pour le projet DJAMAA EL DJAZAIR-Grande Mosquée d’Alger. Aussi une expérience dans le domaine d'enseignement autant que professeur des maths et de mécanique au lycée .



Mes compétences :

Solidworks

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad

Navigation Internet