Mohamed HAIJOUBI

Je suis á la recherche d'un contrat Cifre dans un domaine en relation avec :



- Robotique et vision par ordinateur

- Traitement d'image & signal

- Informatique scientifique

- Télédétection, géométrique, imagerie numérique.

- Conception et exploitation de systèmes d'acquisition et d'analyse d'images dans des secteurs de la surveillance et de la métrologie des territoires et des applications de l'imagerie numérique.



Mes compétences :

Robotique

Traitement d'images & signal

C++ , Qt, Opencv