Mohamed HAJJI

Riche de challenges remportés dans des environnements exigeants, mon parcours s’articule autour de trois ans d’expériences réussies en management d’équipes maintenance, méthodes/industrialisation et dans la gestion de projet. Formé aux différents outils d’amélioration continue, je suis en mesure d'apporter les solutions et les moyens nécessaires à dynamiser les activités liées à la production. Manager des équipes pluridisciplinaires telles que Maintenance et Méthodes est l'une de mes priorités de même que pour le pilotage de projets industriels. Je souhaite intégrer rapidement une entreprise dans le secteur de l'industrie automobile, aéronautique, énergétique ....

Mon esprit d’analyse, ma rigueur, complétés par de solides connaissances techniques sont les garants de mes compétences et capacités à atteindre les objectifs qui me sont fixés. De plus, Mes qualités relationnelles et mes facultés de communication faciliteront une adaptation rapide au même titre que pour l’animation d’équipe



Mes compétences :

Kaizen

Microsoft Office

Kanban

DMAIC

Lean management

5S

Conduite du changement

Amélioration de process

Amélioration continue

Conduite de projet