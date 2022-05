Mohamed HAKKOU

Né en 1974, je suis l’aîné d’une fratrie de sept enfants. Allaité par Marianne et jamais sevré des valeurs qu’elle m’a prodigué (liberté, égalité et fraternité), j’ai exercé durant plusieurs années les fonctions de travailleur social puis de directeur d’un centre socio-culturel, avant de devenir chef d’entreprise.

Parallèlement à mes études de commerce, j’ai effectué des missions de bénévolat au sein d’une association de quartier à Villiers le Bel où je dispensais des cours de soutien scolaire à des enfants en difficulté. Depuis lors, le social et le monde éducatif en particulier sont devenus l’une de mes priorités, que je m’efforce de conjuguer au quotidien depuis maintenant 15 ans sur le département du Val d'Oise et sur la région Ile-de-France. Servir mon semblable est rapidement devenu une vocation et le fil conducteur de mon engagement citoyen. Créer du lien et aider à bâtir des ponts entre les êtres.

Cherchant à améliorer les choses tout en prenant la distance juste et nécessaire face à une décadence sociétale, je me suis alors questionné sur la contribution que je pouvais apporter en ma qualité de citoyen : comment agir efficacement afin que mon action puisse influer modestement mais sûrement, sur les décisions prises par le politique en direction des citoyens tout en prenant part aux orientations politiques. Ces nécessaires interrogations marquèrent le point de départ de mon engagement associatif puis politique.

Septembre 2007 : Je crée ma propre entreprise dans le commerce de services (Restauration).

Mars 2008 : je me présente en qualité de candidat tête de liste aux élections municipales de Gonesse -Val d’Oise ce qui m'a permis d’obtenir un siège au conseil municipal. Parallèlement, je créé AGIR (Association Génération Initiative Réussite) association à vocation éducative, sociale, culturelle et sportive que je préside jusqu’à présent.

Octobre 2008 : J’intègre l’I.H.E.D.N. - Institut des Hautes Études de Défense Nationale - en qualité d’auditeur de la 3ème promotion « C.N.C. » - Cohésion Nationale et Citoyenneté -. En 2009, j’y suis nommé cadre de comité.

Mars 2011 : je me présente en qualité de candidat aux élections cantonales sur le Canton de Gonesse -Val d’Oise.

Janvier 2012 - Auditeur de la 188ème session régionale Paris Ile-de-France à l’I.H.E.D.N. Ecole militaire Paris, Saint-Cyr Coetquidan « promotion Antoine de Saint-Exupéry ».

Juin 2012 : je me présente en qualité de candidat aux élections législatives 9ème circonscription du Val d’Oise.

Janvier 2014 : je siège à la communauté d’Agglomération Val-de-France qui regroupe les villes de Gonesse, Villiers-le-Bel, Arnouville, Bonneuil-en-France, Garges-les-Gonesse et Sarcelles.

Le développement de nombreux projets en direction des habitants et plus particulièrement de la jeunesse, m'a apporté une connaissance détaillée et une grande maîtrise du terrain et de ses problématiques par la mise en place et la coordination de manifestations éducatives, sociales, culturelles, et sportives. Un engagement citoyen fort dans un contexte d’augmentation de la pauvreté, de régression du principe de redistribution et du délitement du lien social. C’est au cœur de ces activités militantes que j'ai pu trouver un sens et des moyens de participation plus adaptés à ma mission professionnelle : œuvrer dans les domaines de la coopération et de la solidarité, agir pour la défense d’intérêts collectifs plutôt que purement individuels.En qualité d’élu local et de travailleur social, mon objectif a toujours été de créer un certain nombre d’actions centrées sur la citoyenneté tout en ayant à cœur de favoriser « le vivre et œuvrer ensemble ». Mon souhait : réussir à mettre en place des projets innovants et créateurs de lien social car c’est à plusieurs que l’on peut construire des ponts entre les êtres dans un esprit de fraternité.