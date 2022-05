Bonjour,



Etant actuellement à la recherche d’un emploi, je me permets de vous proposer ma candidature au poste de conseiller formateur en insertion professionnelle d'une expérience de 20 ans.

(Jeunes et Adultes) En Île de France - Picardie & Champagne Ardenne !



Je suis une personne dynamique:

Optimisme, Adaptabilité, Curiosité, Un bon relationnel et la conviction ...











Mes compétences :

À l’écoute des autres

Conscience professionnelle

Travail en équipe