Mohamed HAMMAMI

Test des applications de navigation GPS

Recherche du matériel de test et les périphériques des produits de géolocalisation (capteur, sonde, relais…..)

Validation des flottes à installer et quel type d’installation il faut faire

Préparation des configurations

Préparation des schémas d’installations

Vérification de la flotte et du besoin du client avant installation

Support pour les clients

Formateur clients l’application de géolocalisation des flottes Web et Mobile (Naviafleet)

Formation et support pour les installateurs

Test et Validation des différents produits de Géolocalisation (TELTONIKA,Ruptela, Intellitrac,TDS (Ajaja), Meytrack….)

Vérification de la qualité des installations

Update Firmware des produits de Géolocalisation





Mes compétences :

Informatique

Électricité

Automobile

GPS