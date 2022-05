Mohamed HAMMAMIA

Depuis 2003, je travaille en production : 2 ans, responsable Maintenance charger d'assurer la disponibilité de tous les équipements, plus 2ans responsable de production j'ai veillé a résoudre tous les problèmes en relation avec la qualité de produit les délais de livraison et la productivité de l'usine

Ces expériences très opérationnelles m’ont permis de développer ma pragmatisme, méthode et réactivité.



Homme de terrain privilégiant les contacts humains, meneur d’hommes charismatique et exigeant. Je souhaite valoriser mon potentiel managérial et technique pour atteindre les objectifs d’amélioration exigés.



Je suis un ingénieur en géni mécanique j'ai suivie des formations dans mon parcoure professionnel (6segma green belt, amélioration continue de processus, TPM, système de production de Bosch, auditeur interne), c'est vers un poste de direction technique avec une forte relation client que je souhaite aujourd'hui m'investir.



Mes compétences :

CIP

Ingénieur de Production

Production

smed

TPM