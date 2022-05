Mohamed HAMOUDA

Expérience de près de 14 ans dans la direction de projets IT, dans un environnement multi-projets et multiculturel, dans le secteur pharmaceutique. Tant en développement spécifique qu'en intégration de solutions, je conduis des projets complexes (LIMS, QMS, ERP...), depuis la phase d'étude, jusqu'à la conduite de changement des systèmes d'information.



En véritable communicant et chef d'orchestre, je dispose de capacités managériales, notamment dans l'encadrement d'équipe et de la gestion de crise, pour superviser la réalisation de multiples programmes en parallèle (court et long terme).



Je fais preuve de fortes capacités de pédagogie, d'écoute et de communication. Rigoureux, organisé et coordonné, je sais travailler en transverse sur l’ensemble des problématiques d’une entreprise (Production, Laboratoire, Contrôle qualité, Opérations, Finances, RH …).



Mes compétences :

Leadership

Gestion budgétaire

Coordination technique

Scada

Management

LIMS

TRACKWISE

Gestion de projet

Planification

ERP

Gestion de projets internationaux

Requirements Analysis

FDA

Business Intelligence

Document Management

Pharmaceutical Industry

Change Management

Regulatory Requirements