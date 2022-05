Mohamed Hamza BENMANSOUR

Ingénieur en systèmes d'informations.

Lors de mes différentes mission j'ai eu la charge de concevoir et de développer des solutions s'insérant dans le cadre de l'intégration des systèmes d'informations, en environnement J2EE.



Je suis particulièrement intéressé par l'architecture des SI (SOA, SCA, EDA, BAM, ESP and CEP) et l'intégration (ESB, EAI, ...).



Compétences :



Development Languages : Java, Groovy, Python, SQL

J2EE(EJB, Servlet), Spring

Webservices : Axis, Apache CXF, Spring WS

ESBs : Servicemix, Mule, Aqualogic

Servers : Weblogic, Tomcat Jetty

Web : JSF, Jsp, Ajax, CSS, XHTML

Web frameworks : Spring MVC, JSF, GRAILS.

XML : XSD, XPATH, XQUERY, XSL, Jaxb, Xmlbeans

Tools : Eclipse, Idea, Maven, Ant, Gant



