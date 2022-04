Erwan ALLIAUME

Xebia IT Architects est un cabinet de conseil en architecture dédié aux environnements J2EE. Les consultants de Xebia sont des spécialistes de haut niveau dans les méthodes et technologies liées à la plate-forme J2EE. Xebia intervient au niveau européen et s'appuie sur des consultants de 8 nationalités différentes. Nos consultants prennent en charge des missions d'Assistance Maîtrise d'Oeuvre, Assistance Technique, Direction de Projet, Accompagnement sur tous les aspects liés à la mise en oeuvre de projets J2EE.



Mes compétences :

Architecte

Chef de projet

J2EE

JAVA

Java j2ee

SCJP

Scrum