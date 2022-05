Mohamed HASSANI

Dans le cadre de mon DUT Techniques de Commercialisation avec l’IUT de Roubaix, j’ai été sélectionné par la société Logic@l Conseils pour intégrer mon parcours scolaire en alternance.

Passionné dès mon plus jeune âge par les nouvelles technologies, j’ai donc pris la décision de m’orienter vers une ESN pour mettre en pratique mes acquis.

Surpris par l’état d’esprit de gagnant du président, qui je l’espère me mènera loin dans mon cursus scolaire.

Par la suite, je compte intégrer une Licence B to B toujours à l’IUT de Roubaix puis une ESC dans le cadre de mon Master 1 & 2.