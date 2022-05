Dynamique et motivé à réussir les challenges entrepris.



Travail beaucoup en équipe et croit au travail en groupe.



La clé de l'atteinte de tout objectif fixé est la rigueur dans la réalisation et le suivi méticuleux de l'avancement des travaux entrepis.



Mes compétences :

Toujours à l'écoute de mes équipes

Les décisions prises sont toujours partagées avant

Très regardant sur le détail du travail et proche