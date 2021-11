Mohamed Hedi HADJ SALEM

Je suis une ingénieure en génie informatique, spécialité systèmes d'information.

Mon profil est basé sur le développement Full-Stack.

J'ai fait des différentes expériences qui m'ont permis de consolider mes compétences en Front (Angular) et en Back (Java, C#).



Je cherche à monter en compétences techniques à travers des des projets pratiques et formations dans le but de me perfectionner et être opérationnelle au profit du développement des entreprises. Pour poste à responsabilité, de directrice technique.



En effet, après avoir occupé à tour de rôle les fonctions de linformaticien, développeur web, développeur mobile, événementiel et chargée de communication interne et externe.