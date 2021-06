Mohamed HADJ SALEM

Mes collaborateurs affirment que je suis un bon communicant et mes supérieurs hiérarchiques apprécient mon autonomie et mon esprit d'équipe. J’adore porter les défis et me fixer des buts ambitieux. Cette attitude m’a toujours permis de me surpasser. Dans mon travail, je ne cherche pas à appliquer des théories, mais plutôt j’essaye d’observer et comprendre la réalité du terrain. J’écoute les autres avant d’annoncer mon analyse.



En effet, chaque situation est unique et nécessite des mesures et des solutions appréciées. J’aime travailler dans une ambiance cordiale et dans un environnement stimulateur et j’aime faire mon analyse SWOT avant de saisir les opportunités. Ma passion d’arbitre de football atteste aussi de ma rigueur, mon engagement et mon sens de responsabilité.



Mes compétences :

TopSolide

Supply Chain

Solidworks

ERP

Microsoft Office

Autocad

Lean Manufacturing

Cascading Style Sheets

lean management

Six Sigma

Kaizen