Je suis MOHAMED ID BRAYME, Ingénieur en génie des procédés de l'énergie et de l'environnement, Lauréat 2016 à l'école nationale des sciences appliquées à AGADIR.

je suis à la recherche d'une opportunité de travail des une entreprise attractive en adéquation avec mes aspirations et dans laquelle je souhaite m'investir.

Dernièrement j'ai effectué un stage de projet de fin d'études (PFE), dans lequel j'ai traité un sujet nommé par: la valorisation de déchets végétaux des fermes de la société AZURA.

Travail réalisé : On se basant sur des expériences effectuées au sien de laboratoire de l'école, sur des techniques d'étude d'impact environnementale et sur les documents de dimensionnement, j'ai pu arriver à concevoir toute une unité de production de biogaz (spécialement le biométhane épuré).

Je serai très heureuxde mieux apprécier mon parcours professionnel et de l’illustrer au cours d’un entretien.



Mes compétences :

Energies renouvelables

Environnement

 Logiciels ; Word, Excel, CASTEM, ASPEN, EPANET,

 Système de Management Environnemental et mise en

 Valorisation des déchets organiques par Méthanis

 Traitement des eaux et dimensionnement des stati

 Installations solaires, conditionnement, climati

 Dimensionnement des unités industrielles et opti