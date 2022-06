Mohamed KARCHE

Après l'obtention d'un diplôme d'ingénieur d'état réseau et télécom, et après une expérience conséquente entend qu'ingénieur système, réseau et sécurité;



Je suis actuellement Chef de projet et consultant avant vente services



Gestion opérationnelle des Services de support pour les Grands Comptes, Secteurs:

- Banque & Finance

- Telecom

- Industrie

- Administrations Publiques



Management de projets d'intégration IT, Domaines :

- Systèmes & Stockage

- Réseau et sécurité



Mes compétences :

Sécurité

Réseau

Gestion de projet

Systèmes

Audit interne Qualité (Formation)

Certifié Agile Scrum Fundamentals

Certifié PMP

Certifié ITIL V3