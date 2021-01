Mohamed KASSAB

Avec plus de 10 ans d'expérience dans les projets de recherche appliquée, j'ai acquis une expérience approfondie dans la conception de solutions innovantes dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et en particulier l'optimisation des technologies sans fil pour des usages spécifiques. J'ai contribué à des projets liés aux systèmes d'aide à la conduite automobile (ADAS) et aux systèmes de contrôle / commande de transport guidés (CBTC et ERTMS). Aujourd'hui, je travaille sur l'optimisation des technologies sans fil IoT à longue portée (LoRa) pour les applications SCADA tout en continuant ma participation à des projets liés aux systèmes de transport intelligents.



Mes compétences :

OPNET Modeler

Réseaux mobiles

LTE

WiMAX

Sécurité

Intelligent Transport System

Technologies sans fil

Wifi

GSM-R

ERTMS

Systèmes Unix/Linux

Gestion de projet

R&D

Innovation

LoRa

IoT