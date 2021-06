Mohamed Mahmoud SADIGH (MOHAMED )

Titulaire d' un master en droit des espaces et activités maritimes , d'un master en droit des affaires et d'entreprises et d'un doctorat en droit fiscal j'ai une expérience de 5 ans dans un cabinet d'avocat spécialisé en droit des affaires en Mauritanie.

Je suis également titulaire du CAPA : certificat d'aptitude à la profession d'avocat .

Formé à l'Ecole Nationale de l'administration en Mauritanie dans la spécial ité : inspecteur des impôts et du cadastre , je suis titulaire d'un diplôme en fiscalité délivré par cette prestigieuse école.



Au-delà des compétences pointues qu'il doit avoir dans son domaine, un bon juriste doit à mon sens être capable de trouver des solutions juridiques souples, adaptées à chaque situation et doit savoir faire preuve de diplomatie.





Compétence :

Conseil juridique

Conseil fiscal

Contentieux maritime et aérien