Mohamed MANOUAS

Ingénieur d’état de formation, il m’est apparu indispensable de compléter ma formation par des Masters spécialisés, véritable trait d’union entre théorie et pratique.



Soucieux de me perfectionner, je sais m’adapter et ai le sens des responsabilités.



Toujours prêt à m’investir dans des projets stimulants et à fortes responsabilité.



Mes compétences :

Mix Marketing

Qualité

Sourcing

Approvisionnement

Promotion

Négociation

Logistique

Achats

Achats internationaux

Gestion de projet

Hazard Analysis and Critical Control Point

ISO 900X Standard

Project Management

Secure Socket Layer

C++

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Visual Basic