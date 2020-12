J'ai commencé ma carrière chez Setec International en tant qu'un dessinateur-projeteur spécialisé dans l'étude des projets d’infrastructures linéaires de transport et VRD.

Aujourd'hui , j'ai réussi à évoluer et maitriser des logiciels de conception et de dessin tel que Mensura, Covadis, Autocad et Civil 3D.



Mes compétences :

AutoCAD

Mensura Genius 8 , 9.1

Pack office

COVADIS

Civil 3D

Global mapper